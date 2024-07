In genere gli interventi chirurgici di rimozione di un tumore epatico metastatico non sono efficaci. È probabile che il medico raccomandi la chemioterapia, che generalmente viene somministrata in vena (per via endovenosa, EV). A volte il medico inserisce un lungo catetere in un’arteria della gamba fino a raggiungere il fegato, in modo da somministrare la chemioterapia direttamente nel tumore.