Se il tumore si è diffuso all’esterno della prostata, i medici non eseguono un intervento chirurgico curativo né radioterapia. Questo perché i suddetti trattamenti non sono utili per il tumore all’esterno della prostata, pertanto non vale la pena sottoporre il soggetto al rischio di effetti collaterali. Tuttavia, il medico prescrive delle terapie per rallentare il tumore e alleviare i sintomi. Tali terapie includono:

Terapia ormonale per bloccare gli effetti del testosterone, un ormone che favorisce la crescita del carcinoma prostatico

Radioterapia per alleviare il dolore osseo

Chemioterapia per rallentare la crescita tumorale

Farmaci per rinforzare le ossa

Indipendentemente dalla terapia prescelta dal soggetto e dal medico, di solito il medico controlla i livelli di PSA del paziente da 1 a 3 volte l’anno per il resto della vita del paziente.