Lesioni dei genitali

La posizione dello scroto lo rende soggetto a lesioni. La maggior parte delle lesioni è causata da forti impatti (ad esempio, un calcio o un colpo). Tuttavia, a volte un colpo di arma da fuoco o una ferita da taglio trapassa lo scroto e i testicoli. In alcuni casi, nello scroto possono svilupparsi infezioni gravi e a progressione rapida come la gangrena; in tal caso, i tessuti interessati vengono rimossi chirurgicamente e vengono somministrati antibiotici ad ampio spettro in vena (per via endovenosa). Una volta stabilizzata l’infezione, si può procedere con la chirurgia ricostruttiva.

La lesione testicolare determina dolore improvviso, intenso, spesso accompagnato da nausea e vomito. Impacchi di ghiaccio, sospensorio e farmaci contro il dolore e la nausea spesso trattano efficacemente l’ematoma (il sanguinamento all’interno o intorno ai testicoli). Per confermare se vi è stata una rottura del testicolo viene eseguito un esame ecografico. La rottura di un testicolo richiede la correzione chirurgica. Un trauma testicolare può annullare la capacità di produrre gli ormoni sessuali (principalmente il testosterone) o gli spermatozoi. Se il trauma interessa entrambi i testicoli, è necessaria una terapia sostitutiva del testosterone; se invece è interessato un solo testicolo, l’altro produce la quantità di testosterone sufficiente al fabbisogno dell’intero organismo.