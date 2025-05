Come viene trattato l’eczema?

I medici non possono curare l’eczema, ma per alleviare i sintomi possono suggerire di:

Applicare farmaci, come corticosteroidi e altre creme, per ridurre il prurito e rimarginare la pelle

Mantenere idratata la pelle con impacchi di acqua fredda, lozioni, vaselina, o oli vegetali dopo il bagno o la doccia

Fare il bagno o la doccia solo una volta al giorno per evitare che la pelle si secchi

Fare un bagno con acqua diluita con pochissima candeggina, avena colloidale (un prodotto realizzato con farina d’avena finemente tritata), o un farmaco al catrame

Asciugare la pelle dopo il bagno o la doccia tamponandola, piuttosto che sfregandola

Se l’eczema è grave, il medico può prescrivere pillole a base di corticosteroidi o altri farmaci che rallentino il sistema immunitario.

Negli adulti, il medico può tentare la fototerapia. Nella fototerapia, la pelle viene esposta a una speciale luce ultravioletta (simile a quella usata per abbronzarsi). Di solito i medici non usando la fototerapia per bambini o adolescenti con eczema.