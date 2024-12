Dolore nella parte anteriore del ginocchio

Riposo

Riabilitazione

La corsa deve essere evitata fino a quando non è possibile riprenderla senza dolore. Sono di aiuto anche gli impacchi di ghiaccio sulla zona interessata, i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e l’uso temporaneo di una ginocchiera o un supporto elastico. Altri esercizi, come la cyclette (con il sellino alto, ripetizioni basse e scarsa resistenza) o il nuoto, possono aiutare a proteggere il ginocchio e a mantenere la forma fisica durante la convalescenza. Sono utili gli esercizi per il rafforzamento e l’equilibrio dei muscoli posteriori (ischiocrurali) e anteriori (quadricipiti).

Nel ginocchio del podista, gli esercizi di stretching prima della corsa sembrano contribuire a bilanciare le forze anomale dovute ai muscoli contratti e a ridurre la lesione.

L’uso di plantari nelle scarpe può essere di aiuto nel correggere la pronazione eccessiva.