Le lesioni della cuffia dei rotatori sono le più comuni lesioni della spalla. (Per le fratture dell’osso del braccio, consultare Fratture del braccio. Vedere anche Panoramica sui traumi sportivi.)

Anatomia dell’articolazione della spalla

Viste della spalla Spalla (vista frontale) Spalla (vista posteriore) Spalla (vista frontale) Spalla (vista posteriore)

La spalla è un’articolazione simile a un giunto sferico (come l’articolazione dell’anca). La sfera è rappresentata dalla parte superiore (testa) dell’osso del braccio (omero), che si inserisce nella cavità della scapola; questo di tipo di articolazione permette al braccio di muoversi in tutte le direzioni. La cuffia dei rotatori è costituita dai muscoli che collegano la scapola alla testa dell’omero. La cuffia dei rotatori rafforza l’articolazione della spalla e consente la rotazione del braccio.

Articolazione della spalla Video

Il labbro glenoideo (o cercine glenoideo) è un anello di tessuto connettivo resistente che si trova sul margine della cavità dell’articolazione della spalla e contribuisce a mantenere saldamente la sfera nella cavità.

Quando si verifica un trauma della spalla, il medico può spesso diagnosticare il problema in base all’esame obiettivo. Tuttavia, talvolta sono necessarie radiografie o una risonanza magnetica per immagini (RMI).

Molte lesioni della spalla si risolvono con il riposo seguito da esercizi di riabilitazione. Per un sollievo dal dolore a breve termine (fino a 72 ore), possono essere utilizzati anche i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, come l’ibuprofene). Se il dolore persiste per oltre 72 ore, il paziente deve essere rinviato a uno specialista per stabilire se sia necessario un ulteriore trattamento (per esempio, iniezioni di corticosteroidi o un intervento chirurgico).