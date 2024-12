Sindrome del piriforme

Riposo

Riabilitazione

È necessario interrompere temporaneamente qualsiasi attività che provoca dolore. Se in posizione seduta il dolore si aggrava, si deve rimanere in piedi o, nel caso non sia possibile farlo, cambiare spesso posizione per rimuovere la fonte della pressione sulla natica. Possono risultare utili gli esercizi di stretching specifici per la parte posteriore dell’anca e il piriforme. Per alleviare il dolore si possono assumere farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o altri analgesici. Talvolta, il medico inietta un corticosteroide in prossimità del punto in cui il muscolo piriforme incontra il nervo sciatico, per fornire un temporaneo sollievo dal dolore. Raramente è necessario l’intervento chirurgico.