Sindrome da stress tibiale mediale

Riposo

Riabilitazione

La corsa deve essere sospesa fino a quando non dà più dolore. L’applicazione di ghiaccio e l’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) alleviano il dolore. Le condizioni fisiche possono essere mantenute con esercizi alternativi, come il nuoto.

Iniziata la guarigione, si eseguono esercizi di stretching e rinforzo dei muscoli delle gambe, come l’esercizio del “manico di secchio”, importanti per evitare le recidive. Altrettanto importante per prevenire le recidive è indossare calzature di supporto con contrafforti rigidi al tallone e sostegno all’arco plantare, oltre a evitare la corsa costante su strade con inclinazione laterale o superfici rigide.