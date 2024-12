Distacco di retina causato da un traumatismo oculare

Intervento chirurgico

La maggior parte dei distacchi della retina può essere riparata chirurgicamente. Il chirurgo chiude le lacerazioni retiniche con la chirurgia laser o la terapia del freddo (crioterapia). Per distacchi di retina di grandi dimensioni, il chirurgo può riunire retina e parete oculare apponendo una cintura in silicone intorno all’occhio (detto cerchiaggio sclerale) o rimuovendo il corpo vitreo dietro al cristallino e davanti alla retina con un intervento chirurgico detto vitrectomia. Spesso viene usata una bolla di gas per tenere in posizione e appiattire la retina. Per i piccoli distacchi, è possibile riattaccare la retina usando la chirurgia laser o la crioterapia con bolla di gas (detta retinopessia pneumatica). Il trattamento deve essere completato subito dopo il distacco, per conservare al massimo la vista.