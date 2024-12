Lacerazioni della palpebra e del bulbo oculare

Intervento chirurgico

La riparazione chirurgica è spesso necessaria per le lacerazioni del bulbo oculare, a eccezione di alcune lesioni che interessano solo un’area limitata della sottile membrana che ricopre la cornea (congiuntiva). Anche prima dell’intervento chirurgico, vengono somministrati antibiotici in vena (per via endovenosa) per ridurre la possibilità di infezione all’interno dell’occhio. Si devono evitare le pomate.

Viene applicata una protezione sull’occhio (un prodotto in commercio oppure il fondo di un bicchiere di carta) onde evitare una pressione involontaria che potrebbe spingere il contenuto dell’occhio attraverso la lacerazione. Se un eventuale corpo estraneo sporge dal bulbo oculare o dai tessuti che lo circondano, deve essere lasciato in sede fino alla valutazione dell’oftalmologo.

Gli analgesici vengono somministrati per via endovenosa o, se non è necessario l’intervento chirurgico, per via orale. In caso di necessità, il vomito si può controllare con farmaci che alleviano la nausea. Appena possibile, si somministra una vaccinazione antitetanica.