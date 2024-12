Nelle prime 24 ore dopo una lesione oculare da impatto, il sangue si diffonde nella cute palpebrale e nelle zone circostanti, causando gonfiore e un livido (contusione) e si parla solitamente di occhio nero o pesto.

In genere il sangue drena verso la parte bassa delle palpebre dopo un paio di giorni, provocando gonfiore e alterazioni della pigmentazione appena sotto la palpebra inferiore. Solitamente gli occhi neri non hanno effetti sulla vista, anche se le altre lesioni associate possono essere gravi.

Occhio nero Immagine SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Gli occhi neri si risolvono senza trattamento nel giro di qualche giorno o settimana. Durante le prime 24-48 ore, gli impacchi di ghiaccio possono aiutare a ridurre il gonfiore e il dolore in caso di occhio nero,

Se il dolore è intenso, è possibile somministrare farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS, come aspirina o ibuprofene) o paracetamolo. Tuttavia, in caso di sanguinamento intraoculare si dovrebbe usare il paracetamolo, mentre l’uso dei FANS non è consigliabile in quanto potrebbe peggiorare l’emorragia.