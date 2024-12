Riposo a letto, con la testa sollevata

Copertura protettiva sull’occhio

Collirio

L’ifema deve essere valutato al più presto da un oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, delle patologie dell’occhio). Per le persone che soffrono di sanguinamenti gravi o disturbi della coagulazione (che aumentano le possibilità di emorragie ed emorragie secondarie) o che assumono farmaci anticoagulanti potrebbe essere necessaria l’ospedalizzazione.

Il trattamento spesso richiede riposo a letto, con la testa sollevata per favorire il riassorbimento del sangue, e l’instillazione di colliri per dilatare la pupilla (come l’atropina) e per ridurre l’infiammazione e minimizzare la cicatrizzazione all’interno dell’occhio (di solito corticosteroidi). Sull’occhio viene applicata una protezione per prevenire eventuali lesioni future.

La pressione oculare si misura almeno una volta al giorno per i primi giorni. Tale misurazione è indolore e si effettua con uno strumento chiamato tonometro. Se risulta elevata, si può avere nausea, vomito, dolore agli occhi e abbassamento della vista. Per ridurla, l’oftalmologo può somministrare colliri come quelli utilizzati per il glaucoma. L’assunzione di aspirina o di altri farmaci antinfiammatori non steroidei, che possono favorire un sanguinamento, va evitata per alcune settimane, se possibile. Poiché l’ifema aumenta per tutta la vita il rischio di sviluppare un glaucoma, è opportuno che i soggetti che hanno avuto un ifema si sottopongano a una visita oculistica ogni anno.

In caso di sanguinamento grave o recidivante, l’oftalmologo può prescrivere acido aminocaproico o acido tranexamico, farmaci che accelerano la coagulazione del sangue. Raramente, se il sanguinamento ricorrente causa un aumento della pressione oculare, può essere necessario drenare il sangue chirurgicamente.