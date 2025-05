Tutto ciò che può entrare nell’occhio può determinare problemi corneali. Piccole particelle di materiale, come quelle del pulviscolo atmosferico, possono raggiungere l’occhio in caso di:

forte vento

esplosione

uso di macchine utensili, soprattutto trapani, seghe e smerigliatrici

La cornea può inoltre venire graffiata da:

rami di alberi

unghie

spazzole per capelli

applicatori di make-up

Le lenti a contatto sono una fonte comune di problemi, che possono manifestarsi se:

le lenti a contatto non calzano bene

le lenti vengono applicate quando gli occhi sono asciutti

si indossano lenti sporche

le lenti vengono indossate troppo a lungo o anche quando si dorme

durante la rimozione delle lenti la cornea viene graffiata

In caso di secchezza oculare, il rischio di abrasione corneale è maggiore. Il rischio di abrasione corneale o corpo estraneo corneale è maggiore se si lavora in luoghi in cui nell’aria è presente particolato in movimento.