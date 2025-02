CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

La lesione assonale diffusa consiste in un esteso danno a carico degli assoni (una parte delle cellule nervose) cerebrali, che può manifestarsi a seguito di un trauma cranico.

Le cellule nervose rilasciano gli impulsi nervosi attraverso una loro parte detta assone. Nella lesione assonale diffusa gli assoni del cervello sono danneggiati.

Struttura tipica di una cellula nervosa

Abitualmente, la lesione assonale diffusa è dovuta a una caduta o un incidente stradale. La lesione assonale diffusa può essere presente nel trauma cranico da abuso (detto anche sindrome del bambino scosso), nel quale un bambino viene scosso o spinto con violenza causando una lesione cerebrale. Una possibile conseguenza della lesione assonale diffusa è la morte delle cellule cerebrali, che comporta edema cerebrale con aumento della pressione all’interno del cranio (pressione endocranica), che può aggravare la lesione per la riduzione dell’apporto di sangue al cervello.

Generalmente la lesione assonale diffusa provoca perdita di coscienza di durata superiore a 6 ore e inferiore a 8 ore e talvolta comporta altri sintomi di danno cerebrale. L’aumento della pressione endocranica può portare al coma.

La tomografia computerizzata (TC) di solito non mostra segni di sanguinamento nel cervello, pertanto per individuare una lesione assonale diffusa viene eseguita una risonanza magnetica per immagini (RMI).

Il trattamento della lesione assonale diffusa è simile a quello di altre lesioni craniche. Ad esempio, i medici si assicurano che la respirazione e la pressione sanguigna siano adeguate e adottano misure per impedire che la pressione endocranica aumenti eccessivamente.

La chirurgia non aiuta.

