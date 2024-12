Riposo in un ambiente fresco

Reintegrazione di liquidi e sali

Il trattamento dell’esaurimento da calore comporta il riposo (interruzione dell’attività), la rimozione della persona dall’ambiente caldo e la reintegrazione di liquidi e sali, per via orale (con una bevanda sportiva o una soluzione ottenuta stemperando 2 cucchiaini di sale in circa 1-2 litri d’acqua) o per via endovenosa. Anche rimuovere o allentare gli indumenti e bagnare la pelle o applicarvi dei panni bagnati può contribuire al raffreddamento.

Dopo la reidratazione, un soggetto di solito si riprende velocemente e completamente.