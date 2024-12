Di solito, il medico sospetta la tricomoniasi quando questa viene diagnosticata alla partner. In questo caso, spesso il medico si limita a prescrivere il trattamento senza eseguire alcun esame.

Per effettuare l’esame per la tricomoniasi, il medico inserirà nel pene un piccolo tampone di cotone per prelevare un campione. Il medico invierà il campione a un laboratorio per l’analisi.