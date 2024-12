La tachicardia ventricolare deve essere trattata solo:

In caso di sintomi

Se si tratta di tachicardia ventricolare sostenuta

Nell’immediato, il trattamento prevede:

Cardioversione

Cardioversione con la quale i medici applicano al cuore una breve scarica elettrica. La scarica viene somministrata attraverso piastre adesive applicate sul torace o talvolta ventose appoggiate sul torace. La scarica interrompe la tachicardia permettendo al cuore di normalizzare il ritmo. Potrebbero essere necessarie varie scariche. Il medico somministra un farmaco direttamente in vena (farmaco per via EV) per rendere il paziente tranquillo e la procedura indolore.

Alcuni farmaci per via EV possono talvolta interrompere la tachicardia, ma in genere i medici preferiscono la cardioversione perché è più rapida e più sicura.

Se la tachicardia ventricolare continua, può essere necessario:

Un defibrillatore-cardioversore impiantabile (implantable cardioverter-defibrillator, ICD)

L’ICD è un dispositivo impiantato sotto la pelle del torace o dell’addome. Il dispositivo è collegato al cuore mediante dei fili, in modo da poter monitorare il battito cardiaco. Può somministrare automaticamente una scarica e riavviare il cuore in caso di tachicardia ventricolare o fibrillazione ventricolare.