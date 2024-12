Come tutti i muscoli, il cuore necessita di un costante apporto di sangue per funzionare. Si può pensare che, poiché il cuore è pieno di sangue, non necessita di un apporto di sangue separato. Tuttavia, il sangue pompato attraverso il cuore non alimenta il muscolo cardiaco, che viene invece irrorato da vasi sanguigni propri,

chiamati arterie coronarie.

Coronaria è un termine che si riferisce al cuore.