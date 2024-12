Come si tratta la SVT?

Come si tratta la SVT?

Per rallentare la frequenza cardiaca, il medico può chiedere di tentare uno dei seguenti metodi:

Sforzarsi come quando si hanno difficoltà a evacuare

Sfregare il collo appena sotto l’angolo della mandibola

Immergere il viso in una ciotola di acqua gelida

Consultare medico se:

Non si riesce a rallentare la frequenza cardiaca

I sintomi sono gravi

La frequenza cardiaca rapida dura più di 20 minuti

Il medico generalmente può rallentare la frequenza cardiaca tempestivamente somministrando un farmaco direttamente in vena (farmaco per via EV).