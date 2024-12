Tomografia computerizzata del torace

Talvolta, inserimento di una sonda esplorativa flessibile nei polmoni (broncoscopia) con lavaggio polmonare con liquido (lavaggio broncoalveolare)

La diagnosi di sindrome da emorragia alveolare diffusa può spesso essere formulata in base ai sintomi e ai riscontri della diagnostica per immagini toracica. Se la diagnosi non risulta chiara in base alla sintomatologia e ai riscontri della diagnostica per immagini toracica (ad esempio se il soggetto non ha manifestato tosse con sangue), potrebbe essere necessario inserire una sonda esplorativa flessibile nei polmoni (broncoscopia) ed effettuare un lavaggio dei polmoni (lavaggio broncoalveolare) per verificare l’eventuale presenza di tracce ematiche.

Viene eseguita la conta eritrocitaria per valutare un’eventuale anemia.

Dopo aver posto la diagnosi di emorragia alveolare diffusa, si deve stabilire la causa. In base ai disturbi che emergono come possibili cause, sono varie le opzioni di esami del sangue applicabili. L’analisi delle urine serve a verificare l’eventuale presenza di danno renale, caratteristico della sindrome pneumo-renale. Talvolta, quando una causa rimane poco chiara dopo questi esami o la progressione della malattia è rapida, può essere necessaria una biopsia dei polmoni o dei reni.