Diagnostica per immagini del torace

Esami del sangue

Lavaggio broncoalveolare

Per i pazienti sintomatici si eseguono analisi del sangue, al fine di individuare l’anemia.

La diagnosi di emosiderosi polmonare idiopatica viene confermata con il lavaggio broncoalveolare. In questa procedura, un broncoscopio viene inserito in una piccola via aerea polmonare e quando raggiunge la sede desiderata viene instillata una soluzione di acqua e sale attraverso lo strumento. Quindi, la soluzione salina viene aspirata e inviata al laboratorio per l’analisi. Se l’analisi rileva evidenze di ferro in eccesso e tale riscontro non può essere spiegato da alcun altro disturbo, la diagnosi è confermata.

Qualora la diagnosi continui ad essere incerta, per confermarla si può eseguire una biopsia polmonare.