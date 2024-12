Panoramica sulle polmoniti interstiziali idiopatiche

Tomografia computerizzata del torace

La tomografia computerizzata (TC) del torace costituisce il principale strumento per immagini usato nella valutazione delle polmoniti interstiziali idiopatiche. La TC può agevolare la diagnosi. In caso contrario, si procede al prelievo di un piccolo campione di tessuto polmonare per analisi microscopiche (biopsia polmonare). Generalmente, la biopsia si esegue chirurgicamente mediante l’impiego del toracoscopio.

Di solito si eseguono esami del sangue. Questi generalmente non possono confermare la diagnosi, ma rientrano nell’ambito della valutazione del paziente per altre patologie. Inoltre, il paziente può essere sottoposto a elettrocardiografia (ECG) o ecocardiografia, per stabilire se la pneumopatia ha compromesso il muscolo cardiaco.