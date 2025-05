Bronchiolite respiratoria associata a malattia polmonare interstiziale e Polmonite interstiziale desquamativa

Tomografia computerizzata del torace

Per entrambe le patologie, l’esame radiologico mostra alterazioni meno gravi rispetto alla fibrosi polmonare idiopatica e in alcuni casi può non evidenziarne alcuna. Anche la tomografia computerizzata (TC) mostra alterazioni polmonari. I test di funzionalità polmonare dimostrano una riduzione del volume dell’aria contenuta nei polmoni. La quantità di ossigeno in un campione di sangue è bassa.

Per confermare la diagnosi spesso è necessario eseguire una biopsia polmonare.