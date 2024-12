CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Colorado School of Medicine

La polmonite interstiziale aspecifica è una polmonite interstiziale idiopatica che si manifesta principalmente nelle donne, nei non fumatori e in persone di età inferiore ai 50 anni.

(Vedere anche Panoramica sulle polmoniti interstiziali idiopatiche.)

La maggioranza dei soggetti colpiti da polmonite interstiziale aspecifica sono donne di età compresa fra i 40 e i 50 anni. La maggioranza non presenta una causa nota o fattore di rischio. Tuttavia, un processo simile può svilupparsi nei pazienti con malattie reumatiche sistemiche (in particolare sclerodermia, polimiosite o dermatomiosite), in alcune forme di danno polmonare indotto da farmaci e nei pazienti affetti da polmonite da ipersensibilità.

Nell’arco di mesi o anni si sviluppano tosse secca e respiro affannoso. Possono manifestarsi febbricola e sensazione di malessere, ma sono rari febbre elevata, calo ponderale e altri sintomi diffusi di malattia.

Diagnosi della polmonite interstiziale aspecifica Tomografia computerizzata del torace

Biopsia polmonare Come per altre polmoniti interstiziali idiopatiche, si eseguono radiografie e tomografia computerizzata (TC) del torace. I test di funzionalità polmonare solitamente dimostrano che il volume dell’aria che i polmoni possono contenere è inferiore alla norma. I livelli di ossigeno nel sangue sono spesso bassi e si riducono ulteriormente sotto sforzo. In alcuni casi, si esegue una broncoscopia con lavaggio di alcuni segmenti polmonari con soluzione fisiologica e successiva raccolta del liquido (lavaggio broncoalveolare) per l’analisi. Più della metà dei soggetti presenta livelli aumentati di linfociti (un tipo di leucociti), rispetto alla norma, alle analisi post-lavaggio. Per confermare la diagnosi spesso è necessario eseguire una biopsia polmonare.