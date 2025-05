In caso di diabete, è più probabile avere episodi di ipoglicemia; questa può insorgere se si assumono troppi farmaci, non si mangia abbastanza, o si fa troppa attività fisica

Per trattare l’ipoglicemia, occorre mangiare o bere qualcosa di zuccherato (come un succo di frutta o una caramella) per far salire il livello di zucchero nel sangue