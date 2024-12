Il soggetto con disturbo fittizio autoimposto può riferire sintomi fisici che indicano una particolare patologia, come un dolore toracico che somiglia a un attacco di cuore oppure sintomi che potrebbero essere associati a molte patologie differenti, come il sangue nelle urine, la diarrea o la febbre. Spesso è ben informato sulla patologia che finge di avere, ad esempio, sul fatto che il dolore provocato da un attacco cardiaco può diffondersi dal torace al braccio sinistro o alla mascella. Potrebbe inoltre modificare la propria cartella clinica per fornire prove a sostegno di una patologia. Talvolta, fa qualcosa per indurre il sintomo. Ad esempio, potrebbe pungersi un dito e far gocciolare il proprio sangue in un campione di urine oppure iniettarsi sotto pelle dei batteri per produrre uno stato febbricitante e delle piaghe.

Il soggetto affetto da questo disturbo è generalmente piuttosto intelligente e pieno di risorse. Non solo sa come simulare in maniera convincente una patologia, ma conosce molto bene le pratiche mediche. Può raggirare i medici per essere ricoverato e potersi sottoporre a esami e trattamenti intensivi, compresi interventi maggiori. Inganna consapevolmente, ma le sue motivazioni e la ricerca di attenzione sono in gran parte inconsce. Spesso si sposta da un medico o ospedale a un altro in cerca di trattamento.

Il disturbo fittizio autoimposto può continuare per tutta la vita.