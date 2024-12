Calazio e orzaiolo

La maggior parte dei calazi scompare senza trattamento dopo 2-8 settimane, ma possono scomparire prima se si applicano impacchi caldi più volte al giorno (per esempio, per 5-10 minuti, 2 o 3 volte al giorno). Se persistono dopo questo periodo o se causano alterazioni visive, può rendersi necessario l’intervento del medico per il drenaggio o l’iniezione di corticosteroidi. Poiché i calazi non sono causati da un’infezione, di solito gli antibiotici non sono efficaci. I calazi che non si risolvono con il trattamento devono essere sottoposti a biopsia per escludere il tumore della palpebra.