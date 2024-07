Misure di supporto (ad esempio, impacchi, detersione delle palpebre)

Trattamento della causa

Alcuni trattamenti possono aiutare ad alleviare i sintomi come l’irritazione. Le lacrime artificiali usate durante il giorno e pomate lubrificanti applicate di notte possono aiutare. I sintomi possono essere alleviati con impacchi bagnati, freddi per la blefarite allergica o da ipersensibilità da contatto e caldi per tutte le altre cause di blefarite. Talvolta, se queste misure sono inefficaci, si utilizza una pomata a base di corticosteroidi.

Se possibile, il trattamento è volto al problema che causa la blefarite. Per esempio, può essere interrotto l’uso di un collirio che sembrerebbe causare la blefarite allergica da ipersensibilità da contatto.

Per trattare la blefarite ulcerativa di origine batterica, il medico può prescrivere una pomata o colliri antibiotici, come bacitracina più polimixina B, gentamicina, eritromicina o sulfacetamide, oppure un antibiotico per bocca (come la doxiciclina). I corticosteroidi generalmente non vengono utilizzati.

La blefarite virale è trattata con pillole antivirali (come valaciclovir) efficaci contro l’herpes simplex, che di solito è la causa dell’infezione.

Nelle blefariti causate da dermatite seborroica, il trattamento di solito prevede la pulizia delle palpebre mediante una leggera frizione delle rime palpebrali due volte al giorno con una salvietta o un bastoncino di cotone imbevuto di shampoo per bambini diluito (2-3 gocce in mezza tazza di acqua tiepida) o con salviettine e lavaggi disponibili in commercio contenenti ingredienti come olio dell’albero del tè o acido ipocloroso. In caso di dermatite seborroica, è necessario anche un trattamento adeguato del viso e del cuoio capelluto. Talvolta, sono d’aiuto i punctal plug (veri e propri tappi che bloccano i puntini o dotti lacrimali e quindi riducono il drenaggio delle lacrime).

In alcuni casi il medico può prescrivere un farmaco chiamato ectoparassiticida, che uccide i parassiti che vivono sul corpo.

Per la disfunzione delle ghiandole di Meibomio, impacchi caldi possono aiutare il drenaggio del sebo dalle ghiandole di Meibomio con sollievo dall’infiammazione, migliorando prurito e bruciore. Il massaggio palpebrale può favorire la secrezione del sebo dalle ghiandole di Meibomio che contribuiscono a proteggere l’occhio. Il trattamento deve essere volto anche alla rosacea che causa la disfunzione delle ghiandole di Meibomio.