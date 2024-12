Lacrime artificiali

Rimozione di ciglia

Talvolta farmaci

Il paziente con pemfigoide delle membrane mucose oculari può usare lacrime artificiali e il medico può rimuovere le ciglia introflesse (per esempio estraendole, congelandole o bruciandole con l’elettricità) per alleviare i sintomi e prevenire alcune complicanze. Se la malattia progredisce, è necessario il dapsone o un altro farmaco immunosoppressore come metotressato, micofenolato mofetile o ciclofosfamide.