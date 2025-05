Pinguecula e pterigio

La pinguecula e lo pterigio sono delle neoformazioni carnose sulla congiuntiva (la membrana che riveste internamente la palpebra e ricopre il bianco dell’occhio). La pinguecula, al contrario dello pterigio, non si sovrappone alla cornea (la membrana trasparente davanti all’iride e alla pupilla).

Struttura interna dell’occhio

La pinguecula è una neoformazione in rilievo di colore giallastro che si sviluppa vicino al margine corneale, senza sovrapporvisi. Questa neoformazione può essere esteticamente sgradevole, ma di solito non causa problemi importanti e non deve essere rimossa. Se viene rimossa, in genere non si ripresenta.

Lo pterigio è una piega carnosa della congiuntiva che si estende sulla cornea. La maggior parte degli pterigi è asintomatica, ma talvolta può provocare irritazione o modificare la curvatura corneale, causando eventualmente un calo della vista (a causa di ostruzione o astigmatismo indotto) e problemi estetici.

Per alleviare i sintomi causati da uno pterigio, possono essere prescritte lacrime artificiali oppure un breve periodo di trattamento con colliri o pomate a base di cortisone. Se i sintomi non diminuiscono, in particolare se è interessata la vista, o se ricorrono frequentemente, lo pterigio può essere rimosso chirurgicamente. La crescita di uno pterigio può essere rallentata proteggendosi dalla luce solare, ad esempio indossando occhiali da sole sufficientemente protettivi (con blocco UV) e/o un cappello.