Degenerazione maculare correlata all’età (Age-Related Macular Degeneration, AMD o ARMD )

Nell’AMD umida, possono essere iniettati nell’occhio (per via intravitreale) farmaci come ranibizumab, bevacizumab, aflibercept o brolucizumab per fermare le perdite dai nuovi vasi sanguigni. Questi farmaci, chiamati agenti anti-fattore di crescita dell’endotelio vascolare o anti-VEGF (dall’inglese vascular endothelial growth factor), agiscono riducendo la crescita di nuovi vasi sanguigni e l’edema (gonfiore). Le iniezioni intravitreali di anti-VEGF devono essere ripetute ogni 1-3 mesi, possono ridurre il rischio di perdita della vista e aiutano a recuperare la visione da vicino in un terzo dei soggetti. I dati preliminari suggeriscono che brolucizumab può presentare un rischio aumentato di effetti collaterali (ad esempio infiammazione oculare e/o problemi dell’arteria che irrora la retina) rispetto ad altri farmaci simili. È possibile che i trattamenti non debbano essere ripetuti con la stessa frequenza se il farmaco utilizzato è una dose più elevata di aflibercept o faricimab (un farmaco più recente che agisce in modo simile).

Il sistema di somministrazione impiantabile chirurgicamente per la somministrazione continua di ranibizumab nell’umor vitreo (la sostanza trasparente, simile a un gel presente nel bulbo oculare che gli conferisce la forma sferica) è stato recentemente ritirato volontariamente ed è ora in fase di riprogettazione.

Un altro trattamento è la terapia fotodinamica. Si somministra una sostanza per via endovenosa nel braccio, che sensibilizza i vasi dell’occhio alla luce laser e, in un secondo tempo, si distruggono i vasi anormali con un raggio laser. Se i nuovi vasi non sono posti direttamente sotto alla macula, è possibile usare un laser termico per distruggerli prima che rechino più danni.

Per l’AMD secca, raramente si ricorre alla chirurgia.