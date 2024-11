Farmaci che sopprimono il sistema immunitario

Per trattare la cheratite ulcerativa periferica vengono somministrati farmaci che sopprimono il sistema immunitario, come metotressato, ciclofosfamide, rituximab o etanercept, assunti per via orale o somministrati in vena (per via endovenosa).

Il medico può anche riempire l’ulcera con un materiale speciale (detto adesivo tissutale) e poi coprire l’area con speciali lenti a contatto per controllare l’infiammazione. In alternativa, il medico potrebbe riparare la cornea chirurgicamente con un trapianto corneale a spessore parziale.