Farmaci antinfiammatori non steroidei o dapsone per la policondrite recidivante lieve dell’orecchio

Corticosteroidi

A volte farmaci immunosoppressori

La policondrite recidivante lieve dell’orecchio può essere trattata con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o con dapsone. Tuttavia, la maggior parte dei soggetti riceve una dose del corticosteroide prednisone, che viene diminuita gradatamente quando i sintomi cominciano a ridursi. In alcuni soggetti, i sintomi non diminuiscono, quindi la dose di corticosteroidi non può essere ridotta facilmente. Questi soggetti possono anche assumere metotressato per ridurre il bisogno di corticosteroidi.

A volte i casi molto gravi sono trattati con farmaci immunosoppressori, come ciclosporina, ciclofosfamide o azatioprina, oppure con farmaci che inibiscono una sostanza chimica chiamata fattore della necrosi tumorale (ad esempio, infliximab o etanercept). Questi farmaci curano i sintomi, ma non hanno dimostrato di modificare il decorso della malattia.

Può essere necessario un intervento chirurgico per correggere il collasso o il restringimento della trachea.

I corticosteroidi aumentano il rischio di fratture correlate all’osteoporosi. Per prevenire l’osteoporosi, vengono prescritti i farmaci usati per trattare questa malattia, come i bifosfonati e un integratore di vitamina D e di calcio.

Ai malati che assumono immunosoppressori vengono somministrati anche farmaci per prevenire le infezioni, come quelle causate dal fungo Pneumocystis jiroveci (vedere Prevenzione della polmonite nei soggetti immunocompromessi) e vaccini contro le infezioni comuni, come polmonite, influenza e COVID-19.