Come si trattano le ulcere peptiche?

Come si trattano le ulcere peptiche?

Le ulcere vengono trattate con farmaci quali:

Antibiotici, in presenza di infezione da Helicobacter pylori

Farmaci per ridurre l’acido (come gli inibitori della pompa protonica e i bloccanti dell’istamina-2)

Antiacidi, come bicarbonato di sodio, carbonato di calcio, idrossido di alluminio o idrossido di magnesio

Il medico consiglia inoltre di evitare:

Aspirina e altri FANS

Alcol

Fumo

Cibi che peggiorano il dolore o il gonfiore

In caso di ulcera sanguinante, viene eseguita un’endoscopia per somministrare trattamenti che possono fermare l’emorragia. In caso di n foro della parete dello stomaco o dell’intestino è necessario il trattamento chirurgico.