Corpi estranei nel tratto digerente

I corpi estranei sono piccoli oggetti ingeriti, che possono rimanere incastrati nel tratto digerente e, talvolta, perforarlo.

I corpi estranei possono essere ingeriti accidentalmente o intenzionalmente

e causare o meno sintomi, a seconda del punto in cui si bloccano.

La diagnosi può essere basata su una combinazione di radiografie, endoscopia o talvolta tomografia computerizzata.

La maggioranza dei corpi estranei fuoriesce senza trattamento, ma alcuni devono essere asportati per via endoscopica, chirurgica o manuale.

I corpi estranei possono rimanere incastrati in varie parti del tratto digerente, come

I corpi estranei possono essere ingeriti accidentalmente. I bambini possono ingoiare piccoli cibi tondeggianti (come acini d’uva, arachidi o caramelle) che possono rimanere incastrati. Inoltre, neonati e bambini piccoli curiosi spesso ingoiano gli oggetti non commestibili più svariati (come monetine e batterie a disco o a bottone), alcuni dei quali rimangono bloccati nell’esofago. Le persone che portano la dentiera, gli anziani e gli adulti intossicati sono a rischio di ingerire inavvertitamente cibo masticato in maniera non adeguata (in particolare carne come bistecche o hot dog), che possono rimanere incastrati nell’esofago.

Talvolta i corpi estranei sono ingeriti di proposito, per esempio i corrieri della droga (body packer) o body stuffer ingoiano palloncini, involucri o fiale riempiti di sostanze illegali per non essere scoperti. Le persone che soffrono di disturbi mentali possono anche ingerire corpi estranei di proposito e ripetutamente.

Se tali oggetti non digeribili sono di piccole dimensioni, attraversano l’apparato digerente e vengono eliminati con le feci. Tuttavia, oggetti di dimensioni maggiori o affilati, come stuzzicadenti e ossa di pollo o lische di pesce, possono rimanere incastrati nell’esofago o nello stomaco o in parti dell’intestino che presentano brusche curve o restringimenti naturali o dovuti a malattia, a un precedente intervento chirurgico, a tumori o a strutture anomale. Gli oggetti che attraversano tutto l’intestino possono comunque rimanere incastrati nel retto.

Corpi estranei possono essere inseriti nel retto intenzionalmente (ad esempio durante un gioco sessuale), ma possono anche restare incastrati involontariamente (vedere Corpi estranei nel retto).

Sintomi dei corpi estranei nel tratto digerente I corpi estranei causano sintomi a seconda della loro natura e del punto in cui rimangono incastrati. Corpi estranei nell’esofago Se viene ingerito un piccolo oggetto smussato, si può avere la sensazione di qualcosa che si è bloccato nell’esofago e difficoltà di deglutizione (disfagia). Questa sensazione può persistere per breve tempo dopo il passaggio dell’oggetto nello stomaco. Un oggetto appuntito di piccole dimensioni, una volta deglutito, rimane nell’esofago, determinando dolore anche se il soggetto è in grado di inghiottire normalmente. Se l’esofago è ostruito del tutto, il soggetto non riesce a ingerire nulla, neppure la saliva e sputa continuamente. La saliva può essere sanguinolenta e il soggetto può avere conati di vomito e soffocare. Il soggetto può tentare di vomitare, ma non ci riesce. Corpi estranei nello stomaco e nell’intestino Se ostruisce in modo parziale o completo lo stomaco, l’intestino tenue o, raramente, l’intestino crasso, un corpo estraneo può provocare crampi, gonfiore, dolore addominale, nausea e vomito (vedere Ostruzione intestinale). Corpi estranei nel retto Un dolore improvviso lancinante durante l’evacuazione suggerisce che un corpo estraneo è penetrato nella mucosa dell’ano o del retto. Le feci possono presentare sangue. Complicanze dei corpi estranei nel tratto digerente La perforazione dell’esofago a seguito di ingestione di un oggetto appuntito può avere conseguenze serie. Il cibo e il contenuto dell’esofago possono fuoriuscire nella cavità toracica (mediastino) e causare infiammazione pericolosa per la vita (mediastinite). Gli oggetti appuntiti possono anche causare una perforazione di stomaco, intestino, colon o retto. La perforazione (un foro) consente a cibo, succhi gastrici o contenuto dell’intestino, comprese le feci, di fuoriuscire nell’addome. Tale fuoriuscita rappresenta un’emergenza medica, perché può provocare peritonite (infiammazione della cavità addominale). Anche un oggetto contundente, se incuneato strettamente nell’esofago per molte ore (ad esempio, più di 24 ore), può causare problemi gravi. L’oggetto incuneato può esercitare una pressione sufficiente sulla parete dell’esofago da causarne la morte e creare un rischio di perforazione, con conseguente mediastinite. I soggetti che hanno ingerito batterie a bottone, che possono corrodere la mucosa dell’esofago o dello stomaco, possono presentare ustioni dell’esofago o dello stomaco, che possono rapidamente progredire a perforazione dell’esofago o dello stomaco. La batteria ingerita deve pertanto essere estratta dall’esofago o dallo stomaco il prima possibile. A volte, i corpi estranei provocano perdite di sangue con le feci. Se una persona ha ingerito un oggetto contenente una sostanza stupefacente, l’oggetto può rompersi e causare un’overdose di tale sostanza.

Diagnosi di corpi estranei nel tratto digerente Esami di diagnostica per immagini (di solito radiografie)

Endoscopia Spesso un corpo estraneo può essere visualizzato mediante radiografie dell’addome e talvolta del torace. Talvolta, per identificare e localizzare il corpo estraneo possono essere eseguiti altri esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC). Di solito, per determinare la natura e la posizione esatta dell‘oggetto estraneo, nonché escludere un tumore o altre patologie, si esegue un’endoscopia (un esame visivo del tratto digerente mediante una sonda flessibile detta endoscopio). Esami di diagnostica per immagini per l’individuazione di corpi estranei nel tratto digerente Corpo estraneo nel tratto digerente (radiografia) La radiografia mostra una moneta ingoiata da un bambino piccolo. DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY Corpo estraneo nello stomaco (endoscopia) L’immagine mostra un pacchetto contenente droga inserito nello stomaco. Immagine fornita da Alan Gingold, D.O. Corpo estraneo appuntito nello stomaco (endoscopia) L’immagine mostra un corpo estraneo appuntito nello stomaco. Immagine fornita dal Dott. Uday Shankar. Corpo estraneo nello stomaco (tomografia computerizzata) L’immagine mostra dei pacchetti di droga (cerchi bianchi) nello stomaco. Immagine fornita da Alan Gingold, D.O. Corpo estraneo nel tratto digerente (radiografia) La radiografia mostra una moneta ingoiata da un bambino piccolo. DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY Corpo estraneo nello stomaco (endoscopia) L’immagine mostra un pacchetto contenente droga inserito nello stomaco. Immagine fornita da Alan Gingold, D.O. Corpo estraneo appuntito nello stomaco (endoscopia) L’immagine mostra un corpo estraneo appuntito nello stomaco. Immagine fornita dal Dott. Uday Shankar. Corpo estraneo nello stomaco (tomografia computerizzata) L’immagine mostra dei pacchetti di droga (cerchi bianchi) nello stomaco. Immagine fornita da Alan Gingold, D.O. I corpi estranei bloccati nel retto possono essere palpati all’esame digito-rettale, durante il quale il medico, dopo aver indossato i guanti, inserisce un dito nel retto del paziente. Il medico potrebbe usare un metal detector portatile per rilevare corpi estranei metallici (come monete e batterie), metodo particolarmente utile nel caso dei bambini. Tuttavia, questi oggetti metallici vengono solitamente rilevati con radiografie o talvolta una TC.