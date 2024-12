Nella forma di possessione, le diverse identità sono immediatamente riconosciute da familiari e altri osservatori. La persona parla e agisce in modo chiaramente diverso, come se un’altra persona o essere avesse preso il suo posto.

Nella forma di non possessione, le diverse identità spesso non sono così evidenti per gli osservatori, sebbene il soggetto possa mostrare un improvviso cambiamento nel modo in cui si comporta e si relaziona con gli altri. Invece di agire come se un altro abbia preso il suo posto, il soggetto affetto da questa forma di disturbo dissociativo dell’identità può sentirsi distaccato da alcuni aspetti di sé (una condizione chiamata depersonalizzazione), come se stesse osservando se stesso in un film o stesse guardando un’altra persona. Può improvvisamente trovarsi a pensare, percepire, dire o fare cose che non riesce a controllare e che non sembrano appartenergli. Le sue attitudini, opinioni e preferenze (ad esempio relative al cibo, all’abbigliamento o ai suoi interessi) possono improvvisamente cambiare, per poi ritornare come erano in origine. Alcuni di questi sintomi, come cambiamenti nelle preferenze alimentari, sono percepiti dagli altri.

Può pensare di avere una diversa sensibilità (ad esempio, simile a quella di un bambino piccolo o di una persona dell’altro sesso) e che il suo corpo non gli appartenga. Può parlare di se stesso al plurale maiestatis (noi) o in terza persona (lui, lei), talvolta senza saperne il perché.

Alcune personalità del soggetto sono a conoscenza di informazioni personali importanti delle quali le altre sono inconsapevoli. Alcune personalità sembrano essere a conoscenza l’una dell’altra e interagire tra loro in un intricato mondo interiore. Ad esempio, la personalità A può essere consapevole della personalità B e sapere cosa fa la personalità B, come se osservasse il comportamento di B. La personalità B può essere o meno consapevole della personalità A e lo stesso vale per le altre personalità presenti. L’interscambio tra personalità, e la mancanza di consapevolezza del comportamento delle altre personalità, spesso rende la vita caotica.

Poiché le identità interagiscono tra di loro, il soggetto colpito da questo disturbo può riferire di sentire delle voci, sotto forma di conversazioni interiori tra le diverse identità oppure di richiamo diretto alla persona, talvolta di commento al suo comportamento. Può capitare che diverse voci parlino simultaneamente, generando un grave stato confusionale.

Il soggetto affetto da disturbo dissociativo dell’identità può anche essere soggetto a intrusioni da parte di identità, voci o ricordi nelle proprie attività quotidiane; sul lavoro, ad esempio, un’identità arrabbiata può improvvisamente inveire contro un collega o un superiore.