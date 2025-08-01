Disturbi di salute mentale correlati a sostanze

I disturbi di salute mentale indotti da sostanze sono alterazioni mentali prodotte dall’uso di sostanze o dall’astinenza dalle stesse che assomigliano a disturbi psichiatrici quali depressione, psicosi, ansia o disturbi neurocognitivi (quelli che coinvolgono il cervello e influenzano il pensiero e altri processi mentali).

Affinché un disturbo mentale possa essere considerato indotto da una sostanza, la sostanza in questione deve essere notoriamente in grado di causare il disturbo. Le sostanze possono appartenere alle Dieci classi di sostanze comunemente associate a disturbi correlati a sostanze , ma molte altre sostanze possono causare disturbi di salute mentale. Esempi comuni includono i farmaci anticolinergici e gli steroidi (chiamati talvolta corticosteroidi o glucocorticosteroidi), che possono causare sintomi temporanei di psicosi.

Tabella

Inoltre, il disturbo di salute mentale associato a sostanze deve

Comparire entro 1 mese dall’intossicazione o dall’astinenza dalla sostanza

Causare notevole malessere o interferire con le normali funzioni

Non essere stato presente prima dell’uso della sostanza

Non essere presente solo durante il delirio acuto causato dalla sostanza

Non perdurare per un periodo sostanziale di tempo*

* Alcuni disturbi cognitivi causati dall’alcol, dalle sostanze per inalazione o da sedativi/ipnotici e i disturbi percettivi causati dagli allucinogeni, possono protrarsi a lungo.

Specifici disturbi di salute mentale indotti da sostanze diagnosticabili includono i seguenti: