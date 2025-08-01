Disturbi di salute mentale correlati a sostanze

I disturbi di salute mentale indotti da sostanze sono alterazioni mentali prodotte dall’uso di sostanze o dall’astinenza dalle stesse che assomigliano a disturbi psichiatrici quali depressione, psicosi, ansia o disturbi neurocognitivi (quelli che coinvolgono il cervello e influenzano il pensiero e altri processi mentali).
Affinché un disturbo mentale possa essere considerato indotto da una sostanza, la sostanza in questione deve essere notoriamente in grado di causare il disturbo. Le sostanze possono appartenere alle , ma molte altre sostanze possono causare disturbi di salute mentale. Esempi comuni includono i farmaci anticolinergici e gli steroidi (chiamati talvolta corticosteroidi o glucocorticosteroidi), che possono causare sintomi temporanei di psicosi.
Dieci classi di sostanze comunemente associate a disturbi correlati a sostanze
Caffeina
Cannabis (compresi marijuana e cannabinoidi sintetici)
Allucinogeni (tra cui LSD, fenciclidina, psilocibina, 3,4-metilendiossimetamfetamina [MDMA])
Agenti inalatori (come diluenti per pittura e alcune colle)
Oppioidi (tra cui fentanil, morfina e ossicodone)
Stimolanti (tra cui amfetamine e cocaina)
Altro (tra cui steroidi anabolici e altre sostanze di abuso comune)
Inoltre, il disturbo di salute mentale associato a sostanze deve
Comparire entro 1 mese dall’intossicazione o dall’astinenza dalla sostanza
Causare notevole malessere o interferire con le normali funzioni
Non essere stato presente prima dell’uso della sostanza
Non essere presente solo durante il delirio acuto causato dalla sostanza
Non perdurare per un periodo sostanziale di tempo*
* Alcuni disturbi cognitivi causati dall’alcol, dalle sostanze per inalazione o da sedativi/ipnotici e i disturbi percettivi causati dagli allucinogeni, possono protrarsi a lungo.
Specifici disturbi di salute mentale indotti da sostanze diagnosticabili includono i seguenti:
Disturbi psicotici indotti da sostanze/farmaci
Disturbo bipolare e disturbi correlati indotti da sostanze/farmaci
Disturbi depressivi indotti da sostanze/farmaci
Disturbi d’ansia indotti da sostanze/farmaci
Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati indotti da sostanze/farmaci
Disturbi del sonno indotti da sostanze/farmaci
Disfunzione sessuale indotta da sostanze/farmaci (vedere Funzione e disfunzione sessuale nelle donne e Funzione e disfunzione sessuale negli uomini)
Disturbo neurocognitivo lieve o maggiore indotto da sostanze/farmaci