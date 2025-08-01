skip to main content
Disturbi di salute mentale correlati a sostanze

DiMashal Khan, MD, NewYork-Presbyterian Hospital
Reviewed ByMark Zimmerman, MD, South County Psychiatry
Revisionato/Rivisto Modificata ago 2025
I disturbi di salute mentale indotti da sostanze sono alterazioni mentali prodotte dall’uso di sostanze o dall’astinenza dalle stesse che assomigliano a disturbi psichiatrici quali depressione, psicosi, ansia o disturbi neurocognitivi (quelli che coinvolgono il cervello e influenzano il pensiero e altri processi mentali).

Affinché un disturbo mentale possa essere considerato indotto da una sostanza, la sostanza in questione deve essere notoriamente in grado di causare il disturbo. Le sostanze possono appartenere alle , ma molte altre sostanze possono causare disturbi di salute mentale. Esempi comuni includono i farmaci anticolinergici e gli steroidi (chiamati talvolta corticosteroidi o glucocorticosteroidi), che possono causare sintomi temporanei di psicosi.

Tabella

Dieci classi di sostanze comunemente associate a disturbi correlati a sostanze

Dieci classi di sostanze comunemente associate a disturbi correlati a sostanze

Alcol

Ansiolitici e sedativi

Caffeina

Cannabis (compresi marijuana e cannabinoidi sintetici)

Allucinogeni (tra cui LSD, fenciclidina, psilocibina, 3,4-metilendiossimetamfetamina [MDMA])

Agenti inalatori (come diluenti per pittura e alcune colle)

Oppioidi (tra cui fentanil, morfina e ossicodone)

Stimolanti (tra cui amfetamine e cocaina)

Tabacco

Altro (tra cui steroidi anabolici e altre sostanze di abuso comune)

Inoltre, il disturbo di salute mentale associato a sostanze deve

  • Comparire entro 1 mese dall’intossicazione o dall’astinenza dalla sostanza

  • Causare notevole malessere o interferire con le normali funzioni

  • Non essere stato presente prima dell’uso della sostanza

  • Non essere presente solo durante il delirio acuto causato dalla sostanza

  • Non perdurare per un periodo sostanziale di tempo*

* Alcuni disturbi cognitivi causati dall’alcol, dalle sostanze per inalazione o da sedativi/ipnotici e i disturbi percettivi causati dagli allucinogeni, possono protrarsi a lungo.

Specifici disturbi di salute mentale indotti da sostanze diagnosticabili includono i seguenti:

