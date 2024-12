Borsite del tendine di Achille

Visita medica

Talvolta radiografie

La diagnosi di borsite anteriore e posteriore del tendine di Achille inizia con un esame obiettivo.

Per la borsite posteriore del tendine di Achille i medici cercano un nodulo rosso o di color carne.

Per la borsite anteriore del tendine di Achille i medici schiacciano lo spazio tra tendine e osso del tallone per vedere se provoca dolore. Le radiografie non servono per la diagnosi della borsite del tendine, ma possono essere prescritte per escludere altre cause del dolore al tallone, come una frattura del calcagno o danni al calcagno a causa di artrite reumatoide o altre artriti infiammatorie. Può essere eseguita una RMI (risonanza magnetica per immagini) per escludere altre patologie.