Danni ai nervi del piede

Nelle prime fasi, il neuroma può provocare solo un lieve dolore attorno al terzo o al quarto dito, talvolta associato a sensazione di bruciore e formicolio alle dita, in particolare con il progredire della malattia. Generalmente, tali sintomi si accentuano quando il soggetto indossa un certo tipo di scarpe, specialmente se troppo strette sull’avampiede, come le scarpe a punta. Col progredire di tale condizione, la sensazione di bruciore costante può irradiarsi alla punta delle dita, indipendentemente dalle scarpe indossate. Con il passare del tempo, la maggior parte delle persone non è in grado di indossare la maggior parte delle scarpe a punta chiusa. Il soggetto può anche avvertire la sensazione di una pallina o un sassolino sotto al metatarso.