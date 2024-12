CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Kent State University College of Podiatric Medicine

La fibromatosi plantare è un ingrossamento non canceroso (benigno) del tessuto connettivo della pianta del piede (la fascia plantare).

Nella fibromatosi plantare, si sviluppano delle protuberanze sulla pianta del piede che sono più evidenti quando l’alluce viene spinto indietro e il piede è piegato verso l’alto, in direzione della gamba. Molte persone presentano protuberanze anche sul palmo della mano, solitamente vicino alla quarta nocca.

I medici basano la diagnosi di fibromatosi plantare su un esame obiettivo del piede.

Il trattamento della fibromatosi plantare solitamente non è considerato, a meno che le protuberanze non diventino sufficientemente grandi da causare dolore quando viene caricato peso. In questo caso, le ortesi (dispositivi posizionati nelle scarpe) possono aiutare ad allontanare la pressione dalle protuberanze. Si possono tentare iniezioni di corticosteroidi direttamente nel nodulo.

