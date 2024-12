La malattia di Freiberg è la morte del tessuto (necrosi) di parti dell’osso nel metatarso, solitamente accanto all’alluce (la seconda testa metatarsale).

Anatomia del piede Immagine

La malattia di Freiberg è una causa comune di dolore al metatarso (metatarsalgia). La causa è un danno all’osso. Il disturbo si osserva solitamente nelle giovani ragazze in età puberale che stanno crescendo rapidamente o nei soggetti in cui l’osso collegato alla base dell’alluce (il primo osso metatarsale) sia corto o il secondo osso metatarsale è lungo. In entrambi i casi, la seconda testa metatarsale può essere sottoposta a stress ripetuti per esempio durante la danza, il jogging o la corsa.

Sintomi della malattia di Freiberg Nei soggetti con malattia di Freiberg, il dolore è solitamente più intenso quando si portano pesi, soprattutto quando si spinge con il piede o quando si portano scarpe con i tacchi alti. L’articolazione può gonfiarsi e irrigidirsi.

Diagnosi di malattia di Freiberg Radiografie I medici prescrivono delle radiografie per confermare la diagnosi di malattia di Freiberg.