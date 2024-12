Alluce valgo (cipolla)

Visita medica

Talvolta esami del liquido articolare

Il medico basa facilmente la diagnosi di alluce valgo sui sintomi e sui risultati dell’esame obiettivo.

Non sono necessarie radiografie per diagnosticare l’alluce valgo, ma possono essere eseguite per determinare l’entità del danno articolare.

Talvolta, se l’articolazione è molto dolorosa, gonfia e arrossata, i medici possono prelevare e analizzare il liquido articolare (aspirazione articolare) dell’articolazione dell’alluce per individuare artrite infettiva o gotta. Se sono interessate molteplici articolazioni, possono essere condotti esami per diagnosticare malattie causa di gonfiore e dolore in molteplici articolazioni.