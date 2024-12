Allungamenti, stecche notturne e rialzi del tallone

Se presente, trattamento della spondiloartrite

Svolgere esercizi che distendono i muscoli del polpaccio per 10 minuti 2-3 volte al giorno può essere utile per i soggetti interessati da entesopatia del tendine di Achille. È possibile allungare i muscoli del polpaccio e il tendine di Achille posizionandosi davanti a un muro a una distanza pari alla lunghezza delle braccia, con le ginocchia diritte e il piede piegato verso l’alto.

Distensione del muscolo gastro... Video

Per ridurre al minimo la sollecitazione del tendine di Achille quando si cammina, il piede e la caviglia devono essere mossi in modo attivo, nella loro ampiezza di movimento, per circa un minuto quando ci si alza dopo un lungo periodo di riposo.

Si possono utilizzare anche delle stecche notturne, per allungare il tendine durante il sonno ed aiutare a prevenirne l’eccessiva tensione dei muscoli del polpaccio.

Vengono utilizzati temporaneamente dei rialzi sotto il tallone per entrambi i piedi per alleviare il dolore, diminuire la tensione sul tendine e correggere il movimento errato dell’anca o della schiena quando si cammina.

Per i soggetti con entesopatia del tendine di Achille correlata a una spondiloartrite sottostante può essere utile un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) o un altro tipo di farmaco (un agente biologico come un inibitore del TNF).

Nei casi in cui l’entesopatia fatica a guarire, si può valutare la terapia di attivazione dell’impulso extracorporeo (extracorporeal pulse activation therapy, EPAT), detta anche terapia con onde d’urto extracorporee (extracorporeal shockwave therapy, ESWT). Tale terapia prevede l’uso di un dispositivo per trasmettere onde d’impulsi sonori al tallone. Le onde di pressione stimolano la circolazione del sangue, che può aiutare la guarigione.