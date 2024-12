I sintomi di intrappolamento del nervo plantare laterale includono un dolore quasi costante, sia camminando che in posizione seduta. Il solo fatto di stare in piedi è spesso difficoltoso. Il dolore è spesso cronico, difficile da trattare e aggravato da attività ad alto impatto come la corsa. La sensazione di bruciore, di intorpidimento e di formicolio, che si manifesta spesso in caso di compressione dei nervi, solitamente non si manifesta nell’intrappolamento del nervo plantare laterale e mediano.