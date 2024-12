I fatti in Breve

Kent State University College of Podiatric Medicine

Il dito a martello è un dito del piede piegato in una posizione fissa a forma di Z.

Le persone possono avvertire dolore quando indossano certi tipi di scarpe e alcune avvertono dolore al metatarso.

La diagnosi si basa su un esame del piede; vengono esaminate anche altre articolazioni.

Scarpe larghe e cuscinetti per le dita possono alleviare l’irritazione e le ortesi possono alleviare il dolore.

(Vedere anche Panoramica sui problemi del piede.)

Fra le cause del dito a martello vi sono squilibri a livello del tendine, ossa delle dita o del metatarso insolitamente lunghe, uno scarso allineamento delle superfici articolari dei piedi, artrite reumatoide e scarpe non adatte indossate per anni. Poiché una parte del dito è più alta del normale, si può verificare un attrito eccessivo, che talvolta provoca duroni/calli e possibilmente piaghe aperte (ulcere) sulla punta del dito. Il secondo dito è quello che più comunemente sviluppa la deformità del dito a martello.

Anatomia del piede Immagine

Può essere doloroso indossare le scarpe, in particolare quelle con uno spazio ristretto per le dita. Talvolta si sviluppa dolore al metatarso (metatarsalgia).

Cos’è il dito a martello?

Diagnosi di dito a martello Visita medica I medici formulano la diagnosi di dito a martello esaminando il piede. Esaminano anche le articolazioni per la presenza di artrite.