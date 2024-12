Corticosteroidi

La maggior parte dei malati risponde rapidamente al prednisone, un corticosteroide, ad alto dosaggio. Il trattamento della fascite eosinofila deve essere iniziato appena possibile per evitare la cicatrizzazione, la perdita di tessuto (atrofia) e le contratture. I corticosteroidi non guariscono il tessuto già atrofizzato e cicatrizzato. Le dosi vengono gradualmente ridotte, ma è possibile che i corticosteroidi debbano essere continuati a basso dosaggio per qualche anno. I farmaci immunosoppressori (come il metotressato o, in alternativa, l’azatioprina o il micofenolato mofetile) possono essere utilizzati in combinazione con i corticosteroidi.

Le contratture e la sindrome del tunnel carpale potrebbero richiedere un intervento chirurgico.

La fisioterapia può aiutare a ridurre e prevenire ulteriori contratture.

I pazienti continuano a essere monitorati tramite analisi del sangue in modo che, in caso di insorgenza di una malattia ematica, è possibile diagnosticarla e trattarla il prima possibile.

Ai malati che assumono immunosoppressori vengono somministrati anche farmaci per prevenire le infezioni, come quelle causate dal fungo Pneumocystis jiroveci (vedere Prevenzione della polmonite nei soggetti immunocompromessi) e vaccini contro le infezioni comuni, come polmonite, influenza e COVID-19.