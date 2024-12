Le cause del dolore neuropatico includono:

Un nervo compresso, ad esempio a causa di un tumore, della sindrome del tunnel carpale o di un’ernia del disco nella colonna vertebrale

Lesione nervosa causata da una malattia come diabete o fuoco di Sant’Antonio

Danno a un nervo durante un intervento chirurgico

I medici devono spesso tagliare dei nervi durante un intervento chirurgico, in particolare in interventi chirurgici maggiori come una mastectomia o un’amputazione. Talvolta questo provoca dolore neuropatico cronico. Se si è subita un’amputazione, si può avere la sensazione che l’arto amputato sia ancora presente e che sia molto doloroso. Ciò viene definito dolore da arto fantasma.