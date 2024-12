Come si stabilisce se la conta leucocitaria è bassa?

I medici possono stabilire se la conta leucocitaria è bassa mediante un normale emocromo completo (EC). In caso di trattamenti o di malattie che possono ridurre la conta leucocitaria, il medico controllerà spesso l’EC.

Talvolta la causa è evidente, come in caso di chemioterapia o di radioterapia per il cancro.

Se la causa non è chiara, il medico può prescrivere: