Febbre reumatica durante l’infanzia nei Paesi in via di sviluppo. La stenosi mitralica viene evitata prevenendo la febbre reumatica mediante il trattamento tempestivo delle infezioni streptococciche, come la faringite streptococcica, con terapia antibiotica. (Nei Paesi sviluppati la stenosi mitralica si osserva principalmente nei soggetti anziani che hanno contratto la febbre reumatica e non hanno potuto avvalersi della terapia antibiotica durante la giovinezza oppure in soggetti emigrati da regioni in cui l’uso di antibiotici non è ampiamente diffuso).