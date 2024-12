Farmaci per controllare la pressione arteriosa

Intervento chirurgico o a volte stent endovascolare

I soggetti con una dissezione aortica vengono ricoverati in terapia intensiva, dove vengono attentamente monitorati i parametri vitali (frequenza cardiaca, pressione arteriosa e frequenza respiratoria). La morte può verificarsi poche ore dopo l’inizio di una dissezione aortica. Pertanto, non appena possibile vengono somministrati farmaci per via endovenosa allo scopo di ridurre la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa al livello più basso in grado di mantenere un apporto sufficiente di sangue al cervello, al cuore e ai reni. Inferiori valori di frequenza cardiaca e pressione arteriosa contribuiscono a contenere la diffusione della dissezione. Subito dopo l’avvio della terapia farmacologica i medici devono decidere se raccomandare il trattamento chirurgico o se continuare a somministrare farmaci invece di intervenire chirurgicamente.

I medici, quasi sempre, raccomandano l’intervento chirurgico nelle dissezioni che interessano i primi centimetri dell’aorta (aorta ascendente) in prossimità del cuore, a meno che le complicanze della dissezione non rendano troppo alti i rischi dell’intervento. Nel corso dell’intervento, il chirurgo asporta la zona più ampia possibile di aorta dissecata, chiude il canale tra lo strato medio e gli strati esterni della parete aortica e ricostruisce l’aorta con una protesi sintetica. In caso di rigurgito della valvola aortica, il chirurgo la ripara o la sostituisce.

Nel caso delle dissezioni aortiche più lontane dal cuore (aorta discendente) generalmente i medici proseguono la terapia farmacologica senza intervenire chirurgicamente oppure valutano l’impianto di uno stent endovascolare. A tal fine, inseriscono un lungo filo sottile nella grande arteria inguinale (arteria femorale) e lo fanno risalire fino alla zona interessata dalla dissezione. Fanno quindi scivolare lungo il filo lo stent, un tubicino cavo simile a una cannuccia comprimibile, fino a raggiungere l’area danneggiata dell’aorta. Successivamente, lo stent viene aperto e forma un canale stabile per il flusso del sangue. Tale procedura richiede 2-4 ore e la degenza ospedaliera è di solito di 1-3 giorni. Gli impianti di stent, meno invasivi degli interventi chirurgici a cielo aperto, hanno migliorato il tasso di sopravvivenza e diminuito il rischio di complicanze nei soggetti con dissezioni dell’aorta discendente.

L’intervento chirurgico o la riparazione mediante impianto di stent sono sempre necessari se la dissezione causa sanguinamento dall’arteria, interrompe l’apporto di sangue alle gambe o agli organi vitali nell’addome, causa sintomi, si sta dilatando o se si verifica in un soggetto con sindrome di Marfan.

Tutti i soggetti con una dissezione aortica, compresi quelli trattati chirurgicamente, devono seguire una terapia farmacologica, in genere per tutta la vita, per mantenere bassa la pressione arteriosa. Tale terapia contribuisce a ridurre lo stress sull’aorta. In genere il trattamento farmacologico per abbassare la pressione arteriosa prevede un beta-bloccante o un calcio-antagonista più un ulteriore farmaco antipertensivo, come un inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE). In presenza di aterosclerosi si prescrivono farmaci ipocolesterolemizzanti e variazioni dell’alimentazione.

I medici tengono sotto stretta osservazione i soggetti che hanno avuto una dissezione aortica per verificare la comparsa di complicanze. I più importanti sono

Un’altra dissezione

Lo sviluppo di aneurismi nell’aorta indebolita

L’aumento del reflusso attraverso la valvola aortica

Ciascuna di queste complicanze può richiedere la riparazione chirurgica.